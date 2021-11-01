Число задержанных и отменённых рейсов в столичных аэропортах превысило 200

Более 200 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне тумана. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание», 175 рейсов задержаны, ещё 33 отменены.

По информации на 10:57 мск, в аэропорту Внуково задержаны 66 рейсов, шесть рейсов отменены, в аэропорту Домодедово 60 рейсов задержаны, 12 отменены, в аэропорту Шереметьево 49 рейсов задержаны, 15 отменены.

Вечером 1 ноября в пресс-службах воздушных гаваней говорили, что московские аэропорты в условиях тумана в столице и области работают штатно. Однако «Яндекс.Расписание» фиксировало задержки и отмены рейсов. По данным метеорологов, туман в столице продержится как минимум до 12:00.

Ранее в ГИБДД Москвы в связи с туманом рекомендовали автомобилистам воздержаться от использования личных автомобилей, а пешеходам — надеть яркую одежду.