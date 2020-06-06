Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч

https://static.news.ru/photo/8b0e261c-a7c2-11ea-9a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки от коронавируса вылечились ещё 3 073 человека. Таким образом, общее число выздоровевших от инфекции составило 100 431. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3 073 пациента, — цитирует её ТАСС.

Ракова напомнила, что после лечения врачи дают необходимые рекомендации пациентам и предлагают им сдать плазму для больных пациентов. По её словам, донором может выступить гражданин от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний.

Количество жертв коронавирусной инфекции в Москве за сутки увеличилось на 58 человек. Всего по данным столичного оперштаба погибли 2864 жителя Москвы. Согласно данным Роспотребнадзора, число погибших оказалось одним из самых низких ежедневных показателей с середины мая.

Ранее,как писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин анонсировал ​радикальные решения по отмене карантина в столице на следующей неделе. По его словам, «положительная динамика сохраняется».

С 1 июня москвичам разрешили заниматься спортом, гулять по графику, пользоваться системой городского велопроката и посещать непродовольственные магазины. Ношение масок стало обязательным.