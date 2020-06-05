Здоровье

Ещё 58 москвичей умерли от коронавируса

23:36, 05 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество жертв коронавирусной инфекции в Москве увеличилось на 58 человек, говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с эпидемией.

Всего погибли 2864 жителя столицы.

Согласно данным Роспотребнадзора, число погибших оказалось одним из самых низких ежедневных показателей с середины мая. Ещё 1 июня московские медики зарегистрировали 76 смертей от COVID-19.

Как писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин допустил ещё большее смягчение ограничений в Москве, отметив улучшение эпидемической ситуации.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях