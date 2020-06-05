Ещё 58 москвичей умерли от коронавируса

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Новая версия методических рекомендаций Министерства здравоохранения содержит информацию о ранних симптомах заражения коронавирусом. Авторы отметили, что такие данные начали появляться с накоплением описаний клинических наблюдений.

Первыми признаками заболевания могут являться поражения кожи, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Наблюдения показывают, что при COVID-19 у человека появляются дерматозы и кожные сыпи. Также в Минздраве назвали...