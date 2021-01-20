Число прибывших иностранцев в РФ резко сократилось из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/ee288192-5baf-11eb-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Число прибывших граждан других стран на территории России резко сократилось из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Так, с января по ноябрь 2020 года в РФ приехали 5,2 млн зарубежных гостей. Данные показатели на 70,2% отстают от данных за 2019-й. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные сотрудниками пресс-службы МВД РФ.

Чаще других за указанный период страну посещали граждане СНГ. Из европейских государств в Россию прибыли 7,3% от общего миграционного потока. А из других государств — 12,4%.

Из всех прибывших в Россию за указанный период иностранцев 44% сделали это с частными целями. В свою очередь, 24% граждан других стран приехали в РФ по работе

Резкое снижение числа приезжих произошло на фоне пандемии коронавируса: в целях безопасности в марте 2020 года Россия закрыла границы и приостановила международное пассажирское авиасообщение, передаёт РИА Новости. Страна только со временем снова разрешила рейсы до Турции, Швейцарии, Египта, Сербии, Южной Кореи, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Японии, Танзании и не только.

Авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией Россия возобновит с 27 января.

Как ранее писал NEWS.ru, Финляндия не будет принимать российских туристов, несмотря на возобновление авиасообщения. Об этом заявили в МВД.

Ограничения на въезд в страну действуют до 9 февраля. Но финские власти планируют продлить ограничительные меры. Посетить Финляндию можно будет только для деловых поездок и при перевозке грузов.