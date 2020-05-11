Число инфицированных COVID-19 в Москве превысило 121 тысячу человек

https://static.news.ru/photo/3815845a-9426-11ea-8fc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве число заразившихся коронавирусом по состоянию на вторник, 12 мая, превысило 121 тысячу человек. За минувшие сутки было зарегистрировано 5392 новых случая.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Так, суточный рост числа инфицированных в Москве составил 4,7% против 5,6% за прошлые сутки, 11 мая.

NEWS.ru

Как ранее писал NEWS.ru, Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 11 мая, в РФ выявлено 232 243 больных COVID-19. В королевстве число заразившихся составляет 227 436.