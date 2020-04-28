Число ДТП в Москве с 1 по 27 апреля сократилось почти на 61%

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение по выделению почти 150 млн рублей на премии медикам, которые борются с коронавирусом в госпитале МВД РФ в Москве.

Деньги в размере 149 592 тысяч рублей будут выделены из резервного фонда правительства РФ. МВД России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным выполнением распоряжения. Перед правительством необходимо отчитаться до...