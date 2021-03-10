Чиновников освободят от ответственности за «нечаянную коррупцию»

https://static.news.ru/photo/e9516b58-81a6-11eb-98b2-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Государственная дума в первом чтении приняла правительственные законопроекты, согласно которым чиновники, судьи, члены парламента и сотрудники государственных компаний освобождаются от ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Это будет возможно в том случае, если эти нарушения совершены по не зависящим от чиновников обстоятельствам.

Не зависящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств, — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте Госдумы.

В документе поясняется, что обстоятельствами, освобождающими чиновника от ответственности, могут быть ситуации, находящиеся вне его контроля, и обстоятельства непреодолимой силы. К примеру, это стихийные бедствия, эпидемии, забастовки и т.д. Отмечается, что подтвердить отсутствие у чиновника возможности контролировать события должна будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, либо же орган, аналогичный ей.

Ещё один законопроект расширяет норму, и, таким образом, от ответственности за «нечаянную коррупцию» могут быть освобождены сотрудники госкорпораций и госкомпаний, а также публично-правовых компании, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и фонда ОМС. Это коснётся и граждан, работающих в государственных внебюджетных фондах и организациях, которые создаются для выполнения задач, ставящихся перед федеральными госорганами.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минздрава Алтая Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков стали фигурантами дела о миллионных взятках. По мнению силовиков, общая сумма нарушений составила около 4,6 млн рублей