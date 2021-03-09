Глава Минздрава Алтая стал фигурантом дела о миллионных взятках

https://static.news.ru/photo/3d6ec938-817a-11eb-a5eb-96000091f725_660.jpg Сергей Коваленко Фото: Министерство здравоохранения республики Алтай/minzdrav.med04.ru

Глава Минздрава Алтая Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков стали фигурантами дела о миллионных взятках. По мнению силовиков, общая сумма нарушений составила около 4,6 млн рублей, передаёт пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Они (Сергей Коваленко и Рустам Туюнчеков. — NEWS.ru) подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», а также двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ. По предварительным данным, Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трёх коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей, — цитирует ведомство ТАСС.

О задержании Коваленко стало известно 10 марта. Должность главы ведомства он занял в ноябре 2019 года. Прежде работал на посту замглавы Минздрава Алтая, на различных постах в ЦРБ.

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