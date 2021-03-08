Москва заняла первое место в России по уровню коррупции в 2020 году

https://static.news.ru/photo/3701021e-80ad-11eb-8626-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Москва в 2020 году стала лидером среди российских регионов по числу выявленных коррупционных преступлений. Об этом рассказал глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Он отметил, что второе и третье места по уровню взяточничества заняли Республика Татарстан и Ставропольский край соответственно. Замыкают пятёрку Подмосковье и Башкирия.

Самый низкий уровень коррупции отмечен на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии.

Балдин пояснил, что данные статистики не являются свидетельством того, что указанные регионы наиболее или наименее подвержены коррупции. Необходимо принимать во внимание высокую латентность таких преступлений. Поэтому указанный рейтинг скорее отражает эффективность работы правоохранительных органов по выявлению случаев взяточничества.

Представитель надзорного ведомства добавил, что уровень коррупции всегда будет высоким в тех регионах, которые являются крупными промышленными центрами, где расположены федеральные органы власти и принимаются значимые с точки зрения экономики решения, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году российские суды вынесли свыше восьми тысяч обвинительных приговоров по коррупционным преступлениям в отношении девяти тысяч человек. При этом, по словам Балдина, 40% осуждённых отделались штрафами, а ещё 35% получили условные сроки. К реальному лишению свободы приговорены только 18% осуждённых.