В Республике Алтай задержан министр здравоохранения

https://static.news.ru/photo/59cc9a9a-8159-11eb-9d63-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Агентство уточняет, что факт задержания пока не подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай, но и опровергать его не стали.

Должность главы республиканского Минздрава Коваленко занял в ноябре 2019 года. Прежде работал на посту замглавы Минздрава Алтая, на различных постах в ЦРБ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство из тех девяти тысяч человек, кто в 2020 году был осуждён в России за коррупцию, отделались штрафами и условными сроками. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин. За 2020 год судами вынесено свыше восьми тысяч обвинительных приговоров.