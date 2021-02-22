Четыре российских города оказались комфортнее Москвы для жизни

https://static.news.ru/photo/19f09b1e-7674-11eb-984d-96000091f725_660.jpg Тюмень Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Институт территориального планирования «Урбаника» составил рейтинг городов, комфортных и доступных для жизни. Москва поднялась с 52-го сразу на 5-е место, уступив Краснодару, Сургуту, Тюмени и Петербургу.

Специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в них в расчёте на среднюю для этого населённого пункта зарплату. Поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год пока не подведены, то они в расчётах использовали данные за 2019 год.

Самыми доступными по стоимости жизни стали Сургут, Мурманск и Тюмень. На последнем месте по этому показателю оказались Армавир, Севастополь и Уссурийск. С точки зрения комфорта в рейтинге лидируют Краснодар, Тюмень и Самара. На последнем месте по этому показателю оказалась Чита, пишет РБК.

Петербург и Москва оказались единственными городами с населением более 1 млн человек, которые вошли в первую пятёрку.

Ранее NEWS.ru писал, что размер дохода семьи, необходимый для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в РФ, в декабре прошлого года снизился на полпроцента по отношению к аналогичному периоду 2019 года и составил 70,3 тысячи рублей. Об этом рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Уровень рекомендованного семейного дохода показывает отношение ежемесячных выплат по ипотеке к ежемесячным доходам. В НБКИ исходят из того, что для заёмщика комфортным является соотношение на уровне 1/3.



