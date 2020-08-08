В пять городов Египта можно прилететь без теста на COVID

https://static.news.ru/photo/e8e54fe6-d95d-11ea-9610-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Tödt/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ перечислил города Египта, при въезде в которые не требуется предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Это Шарм-эш-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алям и Мерса-Матрух.

С 7 августа все прибывающие граждане обязаны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до въезда в страну; въезжающим через международные аэропорты в городах Шарм-аль-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух тест не требуется, — указано в сообщении департамента в Twitter .

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Ранее власти Египта запретили гостям перемещение по стране за пределами туристических провинций.

Египет возобновил международное авиасообщение и открыл курортные зоны для иностранных туристов с условием соблюдения ряда санитарных правил 1 июля. Перелёты сюда разрешены как регулярным перевозчикам, так и чартерным авиакомпаниям. Для стимулирования турпотока из-за рубежа всех иностранцев, которые прилетят в туристические провинции прямыми рейсами, освободили от визовых сборов до 31 октября 2020 года.

По официальным данным египетских властей, статистика коронавируса в стране идет на спад. Так, 5 августа Минздрав Египта сообщил о 123 новых случаях заражения COVID-19. В июне в Египте на пике эпидемии фиксировалось максимально около 1200–1400 случаев заболевания коронавирусом в сутки.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, открылись границы с Абхазией и Черногорией (самолёты туда пока не летают). Также известно, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.