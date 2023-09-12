В Госдуме посоветовали релокантам вернуться ради конкурса «Лидеры России» Вице-спикер ГД Чернышов посоветовал эмигрантам вернуться ради «Лидеров России»

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Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов рассказал NEWS.ru, что одним из стимулов для возвращения уехавших россиян на родину могут стать широкие возможности для развития предпринимательства. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина во время выступления на Восточном экономическом форуме о том, что в стране наблюдается хорошая тенденция с возвращением уехавших из страны так называемых возвращенцев.

Те, кто вернется, получит невероятную возможность для развития предпринимательского потенциала, абсолютно новые возможности, которые есть для всех граждан через платформенные решения АНО «Россия — страна возможностей», и самое главное, они получат дружелюбную среду, в которой можно гармонично развиваться, и весь тот безграничный потенциал деловой активности, который сегодня есть в России, — сказал Чернышов.

По его словам, один из стимулов для возвращения на родину — участие в конкурсе «Лидеры России», за победу в котором можно получить грант в один миллион рублей. Кроме того, Чернышов заявил, что «возвращенцы» могут развивать новые субъекты РФ, участвовать в разных бизнес-проектах.

Все открыто, у нас очень дружелюбная страна, — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Путин в рамках ВЭФ также заявил, что уехавшим из России артистам лучше оставаться за границей, а не «капать на мозги» россиянам. По его словам, за рубеж выехало примерно около 160 «несогласных с политикой российского государства» представителей сферы искусства. Однако это не повлияло на работу театров и проведение концертов в России. Президент РФ отметил, что в стране «работают, слава богу, театры, концертные залы, выставочные площадки, многие деятели искусства едут и в зону проведения СВО, поддерживают там наших ребят-героев на передней линии фронта».