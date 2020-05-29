Чернобыльскую зона отчуждения откроют для посещения

https://static.news.ru/photo/6e305508-a1ad-11ea-b270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Украины открывает для посещения зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госагентства Украины по вопросам управления зоной отчуждения, это задумано с целью ознакомления. Отмечается, что на территории зоны разрешены массовые мероприятия.

При этом на время пандемии коронавируса она будет доступна с некоторыми ограничениями: посетителям будут измерять температуру. Кроме того обязательными условиями для посещения будет наличие средств индивидуальной защиты, а также соблюдение социальной дистанции.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.

В свою очередь, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил планы «вернуть к жизни» пострадавшие от радиации районы . Президент заявил, что считает возможным создание там многопрофильных объединений, лесных хозяйств и агрохолдингов, писал NEWS.ru.