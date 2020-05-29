Чернобыльскую зона отчуждения откроют для посещения

Правительство Украины открывает для посещения зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине.
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При этом на время пандемии коронавируса она будет доступна с некоторыми ограничениями: посетителям будут измерять температуру. Кроме того обязательными условиями для посещения будет наличие средств индивидуальной защиты, а также соблюдение социальной дистанции.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.
В свою очередь, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил планы «вернуть к жизни» пострадавшие от радиации районы . Президент заявил, что считает возможным создание там многопрофильных объединений, лесных хозяйств и агрохолдингов, писал NEWS.ru.
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