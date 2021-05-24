Челябинца осудили за организацию притона

https://static.news.ru/photo/6d8c6158-bcb1-11eb-93f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Челябинске приговорил владельца спа-салона к полутора годам колонии-поселения. Мужчина организовал в своём заведении притон с проститутками, пишет издание Znak.com.

По версии следствия, девушки, работающие на эту компанию, оказывали сексуальные услуги посетителям, среди которых были чиновники. Притон находился в центре Челябинска, на нём можно было увидеть вывески «Эротический массаж» и «Золотая находка чиновников в движении», сообщает издание.

Помимо хозяина салона срок получила администратор заведения — её приговорили к 1 году 2 месяцам условно. Оба фигуранта дела были обвинены в организации занятия проституцией.

Ранее Приволжско-Уральское управление имущественных отношений Минобороны РФ отреагировало на информацию о работе спа-салона, называемого жителями Екатеринбурга «проститутошной», в своём здании по адресу: ул. Куйбышева, 48/1. Представители ведомства заявили, что с арендатором договор расторгли в судебном порядке, однако тот в ответ подал апелляцию.

О ситуации журналистам рассказала якобы бывшая сотрудница заведения. По её словам, на организацию иногда жаловались местные жители — их беспокоили музыка и крики. Она добавила, что коллеги зарабатывали иногда 30 тысяч рублей за десять дней.