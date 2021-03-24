Минобороны Урала отреагировало на работу «проститутошной» в своём здании

Приволжско-Уральское управление имущественных отношений Минобороны РФ отреагировало на информацию о работе спа-салона, называемого жителями Екатеринбурга «проститутошной», в своём здании по адресу: ул. Куйбышева, 48/1. Представители ведомства заявили, что с арендатором договор расторгли в судебном порядке, однако тот в ответ подал апелляцию.
Сейчас разбирательство в инстанции продолжается. После вступления в законную силу решения суда начнётся освобождение помещений,
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова о рассекречивании архивов Красной армии и Военно-морского флота за период Великой Отечественной войны как неактуальный. В ведомстве пояснили, что одновременно был подписан приказ о рассекречивании расширенного перечня документов. Речь идёт о материалах за весь период Второй мировой войны.
Ранее депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Елена Ямпольская выступили с инициативой запретить списывать печатные материалы, созданные в период Второй мировой войны. В законопроекте предлагается включить такие материалы в национальный библиотечный фонд, а также запретить библиотекам независимо от их форм собственности списывать и уничтожать их, писал NEWS.ru.