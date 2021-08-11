Чеченский госканал наградил Кадырова как лучшего «мобильного репортёра»

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию местного государственного телеканала «Грозный» как лучший «мобильный репортёр». 45 тысяч рублей ему вручил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, сообщается на сайте канала.

Отмечается , что политик присылал качественный контент, плодотворно работал и активно содействовал в освещении происходящих в регионе событий.

Премия была присуждена в связи с тем, что Рамзан Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях, — добавили журналисты.

Так, во время прямого эфира Кадыров снимал репортаж с мобильного телефона и комментировал происходящее вокруг. Кроме того, он предоставил «эксклюзивные видеокадры» животных из своего сада и познакомил подписчиков со своим попугаем.

Ранее избирком Чеченской Республики зарегистрировал действующего руководителя региона Рамзана Кадырова на сентябрьские выборы главы республики. Кадыров выдвигается от партии «Единая Россия».

Рамзан Кадыров руководит Чечнёй более 14 лет — в статусах президента, а затем главы республики. На грядущие выборы он официально выдвинул свою кандидатуру 6 июля. До этого его призвал вновь баллотироваться на пост главы Чечни президент России Владимир Путин. Он назвал работу Кадырова эффективной и пожелал ему успехов на выборах. На прошлых выборах в 2016 году Кадыров получил 98% голосов.