Путин призвал Кадырова идти на новый срок

Президент Владимир Путин призвал главу Чечни Рамзана Кадырова снова баллотироваться на свой пост. Он заявил об эффективности работы политика, передаёт «Интерфакс».

Глава государства пожелал ему успеха в этом.

Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому, я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я, со своей стороны, могу пожелать вам только успеха, — сказал он.

По словам президента, при участии Кадырова Чечня стала одним из самых безопасных регионов страны. Он уверен, что это произошло благодаря мужеству и терпению чеченцев и удачному преодолению «тяжёлых процессов, которые достались нам в наследство еще из советских времён».

В свою очередь Кадыров поблагодарил Путина за доверие и поддержку. Он отметил, что власти справились с задачей по искоренению терроризма.

Я думаю, что благодаря вам мы с этим справились. С экономическим направлением у нас есть проблемы, но тоже думаю, что как всегда при вашей поддержке мы с этими вопросами тоже справимся, — добавил он.

Выборы главы Чечни назначены на 19 сентября. Кадыров возглавляет республику с 2007 года, на последнем голосовании он набрал, по данным ЦИК, 97,56% голосов при явке в 94,8%.

Ранее стало известно, что Кадыров оказался самым богатым главой региона в России. За 2020 год он задекларировал доход в 381,1 млн рублей. При этом в 2018 году доход политика составлял 7,5 млн рублей, а в 2019 году — 147 млн рублей. Таким образом, за два года он вырос более чем в 50 раз, а за год — больше чем в 2,5 раза.

Кроме того, в собственности у него два земельных участка площадью в 3668 и 28 361 кв. м, а также жилой дом площадью 2344 кв. м.