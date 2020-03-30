https://static.news.ru/photo/c95c8430-726c-11ea-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov /Global Look Press

Платные тесты на коронавирус начали проводить в Москве и Московской области частные клиники «Медси».

Об этом сообщили в самой компании. По её данным, тест могут сдать не только граждане с признаками ОРВИ, но и здоровые люди.

Группа компаний «Медси» одной из первых частных клиник начала проводить взятие биоматериала для диагностики коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, — передаёт ТАСС сообщение компании.

Клиники также предлагают услуги вызова врача на дом. Медик сможет взять на анализ биоматериал. Тест выполняется в течение трёх суток. А с 1 апреля появятся тесты для «быстрой» диагностики, которая займёт около 24 часов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что семь российских компаний получили разрешение на производство тест-систем для выявления нового типа коронавируса. Они начали производство дополнительных систем уже с пятницы, 27 марта.