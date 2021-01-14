Частные дома на продажу стали дефицитом в России

https://static.news.ru/photo/20c2beb0-56e2-11eb-8dd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eugene Listyuk/Russian Look/Global Look Press

Дефицит загородных домов, дач и коттеджей для покупки сформировался в России. В прошлом году на эту недвижимость вырос спрос: больше половины семей, проживающих в квартирах, хотят поменять их на частные дома (23,2 млн семей или 59%).

Одновременно уменьшилось количество выставленных на продажу ликвидных домов: с хорошей транспортной доступностью и необходимой инфраструктурой, люди передумали их продавать. Росту спроса на частные дома способствовала ситуация с коронавирусом, в частности, массовый переход на дистанционную работу, пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора Дом.РФ Виталия Мутко.

За прошедший год на 15–20% снизился объём предложений благоустроенных домов. В первую очередь с рынка исчезли дома с хорошей транспортной доступностью. К концу осени сформировался дефицит ликвидных предложений на рынке загородного жилья.

Стоимость частного жилья за год выросла на 7%, поэтому не все, мечтающие о собственном доме, могут на сегодня себе его позволить. Из 5 млн семей, планирующих в ближайшие три года улучшить свои жилищные условия, 3,6 млн не имеют денег на покупку или строительство частного дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы разработали поправки в Гражданский кодекс, согласно которым земля и постройки на ней будут считаться единым объектом недвижимости.