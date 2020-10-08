Попова: чаще всего коронавирусом заражаются пожилые россияне

https://static.news.ru/photo/e6ff5de8-0946-11eb-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наиболее высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией наблюдается в России среди пожилого населения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В этой связи пожилым людям следует себя поберечь. Для этого необходимо тщательно соблюдать правила профилактики, отметила она.

Самая высокая заболеваемость, если считать на 100 тысяч населения конкретного возраста, это у людей старше 65-ти лет, — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Днём ранее Попова заявила, что рост числа заражений коронавирусом отмечается в 60 регионах страны. При это она допустила введение более жёстких мер в связи с пандемией, если россияне не будут соблюдать нынешние ограничения.

В свою очередь директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко посоветовал гражданам ограничить контакты детей с пожилыми родственниками старше 60 лет. По его словам, в последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения коронавирусом среди детей. Поэтому такое ограничение призвано защитить людей старшего поколения, писал NEWS.ru.