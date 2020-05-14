В «Росчайкофе» спрогнозировали скорое падение популярности кофе у россиян

https://static.news.ru/photo/bf735348-95c8-11ea-863c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время самоизоляции россияне стали больше потреблять чая и напитков на его основе. Исходя из этого, есть вероятность, что в скором времени кофе сдаст свои позиции и уступит их чаю. Об этом журналистам рассказал гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, в 2019 году россияне гораздо больше пили кофе по сравнению с чаем. Однако уже в первом квартале 2020-го наблюдается обратная тенденция. Чай и напитки на его основе набирают в популярности и начинают «отвоёвывать» утерянные ранее позиции.

Как отметил Чантурия, сохранение указанной тенденции будет зависеть от того, как долго в РФ продлится режим самоизоляции. Однако, сказал гендиректор ассоциации, о вероятном росте потребления чая, упадке кофейного потребления или же о возможной сопоставимости объёмов говорят ограничения в общепите и не слишком быстрое восстановление числа клиентов после отмены.

Чистый чай свою популярность немного утратил, и это мы видим в цифрах 2019 года. А сейчас идёт определённый возврат, посмотрим. Квартальные цифры пока непоказательные, поэтому ждём данные за апрель, тогда будет более-менее понятно, — цитирует промышленника РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посоветовал россиянам пить отечественный чай. По его словам, он сам регулярно покупает российскую продукцию и доволен её качеством.