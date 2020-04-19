Глава Минпромторга порекомендовал россиянам пить отечественный чай

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посоветовал россиянам пить отечественный чай. По его словам, он сам регулярно покупает российскую продукцию и доволен её качеством.
У нас выращиваются травяные чаи, иван-чай, например, и здесь мы с вами не зависим от импорта, Ну, я, например, активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать, там нет кофеина, — заявил Мантуров.
Он также напомнил, что кофе в России не производится, а чай выращивают в Краснодарском крае в небольших количествах.
Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг не зафиксировал существенных изменений в ценах на продукты в России. Однако аналитики прогнозируют рост на 15-20% из-за пандемии коронавируса.
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