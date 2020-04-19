Глава Минпромторга порекомендовал россиянам пить отечественный чай

https://static.news.ru/photo/c9231298-8245-11ea-a979-fa163e074e61_660.jpg Фото: BAO/imagebroker.com/Global Look Press

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посоветовал россиянам пить отечественный чай. По его словам, он сам регулярно покупает российскую продукцию и доволен её качеством.

У нас выращиваются травяные чаи, иван-чай, например, и здесь мы с вами не зависим от импорта, Ну, я, например, активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать, там нет кофеина, — заявил Мантуров.

Он также напомнил, что кофе в России не производится, а чай выращивают в Краснодарском крае в небольших количествах.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг не зафиксировал существенных изменений в ценах на продукты в России. Однако аналитики прогнозируют рост на 15-20% из-за пандемии коронавируса.