Церковный суд не лишил сана священников, сослуживших схимонаху Сергию

https://static.news.ru/photo/13d1ed2a-e2ca-11ea-8407-fa163e074e61_660.jpg схимонах Сергий Фото: moguch88/youtube.com

Церковный суд Екатеринбургской епархии не стал лишать сана священников, которые сослужили схимонаху Сергию.

Сергий — инициатор конфликта, а они (священники. — NEWS.ru) ведомые, у суда нет уверенности, что если бы Сергий не занял такую антицерковную позицию, то священники бы это сделали без него, — заявил журналистам ТАСС секретарь епархиального совета игумен Вениамин (Райников).

Собеседник подчеркнул, что в совете стараются не повредить церкви, сохранить её будущее, поэтому придерживаются рамок канонического права.

18 августа митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь Среднеуральского женского монастыря в другие обители. Монахи должны уйти в мужские монастыри. Ранее схимонах Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь.

Екатеринбургская епархия лишила Сергия сана за нарушение священнической присяги, патриарх утвердил приговор. Ранее, 27 апреля, схимонаха отстранили от проповедей после появления видеозаписи, на которой он призывал людей посещать храмы во время режима самоизоляции. Сергий отрицает пандемию коронавируса.

NEWS.ru писал, что Верхнепышминский городской суд оштрафовал Сергия на 18 тысяч рублей в рамках административного дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».