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Церемонию поднятия российского флага введут в школах с 1 сентября

14:14, 30 августа 2021
Церемонию поднятия российского флага введут в школах с 1 сентября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С начала нового учебного года в российских школах начнут поднимать государственный флаг. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводит канал «Россия 24».

Министр заявил, что в церемонии поднятия флага «не должно быть формализма», и со временем это будет хорошая практика. По его словам, во многих регионах такая традиция уже существует, и сами школьники «хотят и стремятся» участвовать в церемонии поднятия флага.

Президент России Владимир Путин поддержал идею поднимать российский флаг в школах ежедневно. Он заявил, что это могло бы стать «хорошей традицией» по образцу тех, что существуют во многих странах. Для этого глава государства предложил ввести единый государственный стандарт: вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что законодательство об образовании лишь поощряет такого рода действия.

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