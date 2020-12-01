Церемония вручения Премии Рунета: где смотреть

https://static.news.ru/photo/dd1c7f0c-33d7-11eb-be49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже декабрь, а это значит, что скоро мы узнаем счастливых обладателей интернет-Оскара. 3 декабря 2020 года в Москве состоится XVII торжественная Церемония вручения Премии Рунета, которую присуждают организациям за вклад в развитие интернет-технологий в России.

XYZ School, Google Россия, ТАСС, Банк России, «Тануки» — кто же станет победителем? Все финалисты уже известны (с шорт-листами можно ознакомиться на сайте Премии Рунета), остаётся лишь последний шаг к победе. Особенно остро идёт борьба в спецноминации «Технологии vs Коронавирус», это и понятно — все хотят не только выиграть статуэтку, но и, самое главное, победить пандемию.

Именно из-за сложной эпидемиологической ситуации в этом году Церемония пройдёт в гибридном формате: для всех будет доступна онлайн-трансляция этого яркого и уникального события на портале Культура.рф, который выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

Ссылка на онлайн-трансляцию: https://www.culture.ru/movies/12134/premiya-runeta-2020

Кроме того, за Церемонией можно следить на портале « Общественное Телевидение России » и официальном сайте Премии Рунета .

Текстовая трансляция, а также фото и видео с Церемонии будут оперативно размещаться в социальных сетях Премии Рунета:

Facebook: https://www.facebook.com/premiaruneta/

VK: https://vk.com/premiaruneta

Instagram: https://www.instagram.com/premiaruneta/

Также все новости с Церемонии вручения будут опубликованы в телеграм-канале «ЙТ | IT-новости одной строкой»: https://t.me/itbriefly

Интересно, кто будет признан лучшим в интернет-отрасли? Тогда, как говорится, save the date — 3 декабря, 19:00. Выбирайте самый удобный канал получения информации с Церемонии и наслаждайтесь самым ярким ИТ-событием уходящего года.