Цену вакцины «Спутник V» назовут на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/72ae8f5a-2cbd-11eb-a7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha via imago-images/Global Look Press

Цена на первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» станет известна уже на следующей неделе (23-29 ноября), сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Цена «Спутник V» будет объявлена на следующей неделе, — отметил он.

Накануне стало известно, что американская вакцина от компании Pfizer будет стоить $19,5 (примерно 1,5 тысячи рублей) за дозу, а от Moderna — $25–37 (примерно 1,9 — 2,5 тысячи рублей). При этом все существующие препараты необходимо колоть дважды. Таким образом, их стоимость составит $39 и $50–74 на человека соответственно.

Создатели «Спутник V» пообещали, что их вакцина будет дешевле.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения.