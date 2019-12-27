Строительство центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ КТ) начнётся в Пензе в 2020 году. Об этом сообщил глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин.
Работа центра будет направлена на раннюю диагностику онкозаболеваний. Его строительство анонсировано в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Мы надеемся при удачном стечении обстоятельств к концу 2020 года в тестовом режиме проводить обследования на позитронно-эмиссионном компьютерном томографе, — передаёт
ТАССслова Никишина.
Создание центра обойдётся бюджету в два миллиарда рублей. Соглашение о строительстве было заключено правительством Пензенской области, холдингом «Швабе» и компанией «Нацпромлизинг».
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