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Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве её брата — бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина. Президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова объявлена в розыск, так как в суд она не являлась пять раз.

Елена Батурина стала фигурантом уголовного дела о клевете (часть 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса), — сообщил РБК адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы Манжеева. По словам адвоката, между Еленой и Виктором...