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Строительство центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ КТ) начнётся в Пензе в 2020 году. Об этом сообщил глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин.

Работа центра будет направлена на раннюю диагностику онкозаболеваний. Его строительство анонсировано в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».  

Мы надеемся при удачном стечении обстоятельств к концу 2020 года в тестовом режиме проводить обследования на позитронно-эмиссионном компьютерном томографе, — передаёт ТАСС слова Никишина.

Создание центра обойдётся бюджету в два миллиарда рублей. Соглашение о строительстве было заключено правительством Пензенской области, холдингом «Швабе» и компанией «Нацпромлизинг».

Ранее NEWS.ru писал, что социальную гостиницу для детей с онкологическими заболеваниями откроют в столице.

 

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