Центр имени Хруничева заплатит миллионы по иску Минобороны Арбитражный суд обязал центр имени Хруничева выплатить 32 млн рублей по иску Минобороны

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Центр имени Хруничева

Арбитражный суд Москвы взыскал с руководства центра имени Хруничева 32 млн рублей по иску Минобороны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда. Военное ведомство ранее требовало от центра выплатить 636 млн рублей из-за задержки сдачи восьми этапов опытно-конструкторской работы (ОКР) «Ангара» по госконтракту от 1 сентября 1993 года.

В Минобороны заявили, что исполнитель заказа в лице центра имени Хруничева задержал сдачу работ общей стоимостью 6,7 млрд рублей на срок от восьми до 768 суток. Ответчик отказался признать свою вину. Несмотря на это, суд заявил, что по некоторым пунктам дела его вина уже была доказана.

Суд первой инстанции решил снизить размер неустойки, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, а также учитывая баланс интересов сторон, чрезмерно высокий размер неустойки, применяя принципы соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательств ответчиком, разумности и справедливости, — говорится в постановлении суда.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректор ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» Андрей Калиновский обвиняется в хищении почти 400 млн рублей. Согласно материалам уголовного дела, с его подачи были заключены восемь заведомо невыгодных для организации контрактов под предлогом технических работ.

Калиновский находится за пределами России. Он объявлен в международный розыск. В январе 2023 года Савеловский суд Москвы вынес постановление о его заочном аресте.