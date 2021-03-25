Центр Чумакова подаст документы в ВОЗ на преквалификацию «КовиВака»

https://static.news.ru/photo/2649a750-8d4b-11eb-a49b-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/chumakovs.ru

Центр имени Чумакова планирует осенью подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.

По его словам, отправить необходимые документы планируется после завершения третьей фазы клинических испытаний, в которых примут участие около трёх тысяч человек с сопутствующими заболеваниями, — онкологическими и аутоиммунными, сахарным диабетом.

И после того, как мы получим разрешение, в течение полугода у нас завершится третья фаза. И мы планируем подать на преквалификацию, - рассказал Ишмухаметов.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельную отпускную стоимость вакцины от коронавируса «КовиВак», которая составила 4330 рублей за упаковку. Согласно материалам ведомства, есть два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой вскрытия.