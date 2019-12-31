Полиция Екатеринбурга ликвидировала подпольных цех по производству контрафактного алкоголя. При этом было изъято более 26 тысяч бутылок фальшивого виски, водки, рома и вина.
Производством контрафакта занималась группа выходцев из стран ближнего зарубежья. Предполагается, что для изготовления поддельных напитков они использовали воду, взятую из системы отопления, а также жидкость, которая применяется для профилактики инфекционных болезней животных. Реализовывался суррогат через городские кафе и другие увеселительные заведения.
Подозреваемые в производстве и распространении фальшивого алкоголя задержаны. Образцы контрафактной продукции отправлены на экспертизу,
Ранее NEWS.ru писал, что крупная партия поддельного алкоголя была обнаружена в Калининграде. Реализацией контрафакта занимался местный житель, который ввозил его в регион под видом чистящего средства для ковров.
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