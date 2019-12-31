https://static.news.ru/photo/dfc36e46-2bbd-11ea-b1a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Екатеринбурга ликвидировала подпольных цех по производству контрафактного алкоголя. При этом было изъято более 26 тысяч бутылок фальшивого виски, водки, рома и вина.

Производством контрафакта занималась группа выходцев из стран ближнего зарубежья. Предполагается, что для изготовления поддельных напитков они использовали воду, взятую из системы отопления, а также жидкость, которая применяется для профилактики инфекционных болезней животных. Реализовывался суррогат через городские кафе и другие увеселительные заведения.

Подозреваемые в производстве и распространении фальшивого алкоголя задержаны. Образцы контрафактной продукции отправлены на экспертизу, сообщил пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее NEWS.ru писал, что крупная партия поддельного алкоголя была обнаружена в Калининграде. Реализацией контрафакта занимался местный житель, который ввозил его в регион под видом чистящего средства для ковров.