Бывший генеральный директор КамАЗа Николай Бех скончался

https://static.news.ru/photo/2da1cc92-9572-11eb-b2d3-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Акимов/ РИА Новости

Умер бывший руководитель ПО «КамАЗ» Николай Бех. Ему было 75 лет.

Накануне около 23:00 в возрасте 75 лет скончался российский промышленник и учёный Николай Бех — руководитель КамАЗа в 1987–1997 годах, — говорится в сообщении корпоративного издания «Вести КамАЗа».

За свою карьеру Бех успел поработать на ВАЗе, КамАЗе, занимал руководящие должности в «Московской управляющей финансовой компании», в СИБУРе, ОАО «Курганмашзавод». Он является автором 30 научных статей и книг.

Ранее в Москве на 85-м году жизни скончался заместитель научного руководителя Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Лев Любимов. О причинах смерти не сообщается.

3 апреля на станции метро «Текстильщики» в Москве умер учёный-физик Владлен Ройфе. Ему стало плохо и он не дождался приезда скорой. Ройфе более 50 лет отработал в НИИСФ РААСН. Учёный является автором 170 публикаций, в том числе 50 авторских свидетельств на изобретение государственных стандартов, регламентирующих методы и технические средства испытаний строительной продукции.

Как писал NEWS.ru, бывший замглавы Службы внешней разведки генерал-полковник Виталий Маргелов скончался в госпитале ФСБ от коронавирусной инфекции.