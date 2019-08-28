Бывшего чемпиона UFC Би Джей Пенна отправили в нокаут в потасовке у бара.
Спортсмен вместе с друзьями отдыхал в одном из гавайских баров, где у него произошла стычка с другим посетителем. Когда мужчины вышли выяснить отношения на улицу, 40-летний боец нанёс несколько сильных ударов сопернику, но впоследствии сам был нокаутирован, пишет
Как писал News.ru ранее, бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Конор Макгрегор принёс извинения за инцидент в ресторане в Дублине. Тогда боец ударил мужчину по голове за отказ выпить виски его продукции.