https://static.news.ru/photo/e5b5a070-c9ee-11e9-84c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Brown/ZUMAPRESS.com

Бывшего чемпиона UFC Би Джей Пенна отправили в нокаут в потасовке у бара.

Спортсмен вместе с друзьями отдыхал в одном из гавайских баров, где у него произошла стычка с другим посетителем. Когда мужчины вышли выяснить отношения на улицу, 40-летний боец нанёс несколько сильных ударов сопернику, но впоследствии сам был нокаутирован, пишет TMZ .

Как писал News.ru ранее, бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Конор Макгрегор принёс извинения за инцидент в ресторане в Дублине. Тогда боец ударил мужчину по голове за отказ выпить виски его продукции.