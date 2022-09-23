Бывших топ-менеджеров банка «Балтика» отправили под домашний арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный районный суд Москвы отправил бывших топ-менеджеров разорившегося банка «Балтика» Галину Роговец и Олега Клепикова под домашний арест, сообщает АБН. Адвокаты осужденных ранее призывали суд принять такое решение, отмечая, что нет никаких оснований для заключения их под стражу. В итоге судьи, которые рассматривали ходатайства защиты, удовлетворили ее просьбу.

В рамках судебного процесса под домашний арест также были отправлены бухгалтер банка «Балтика» Любовь Зарубина и коммерсант Юрий Павличев. Бывший председатель совета директоров организации Олег Власов уже полтора года считается подозреваемым по тому же делу.

Адвокат Олега Власова Даниил Никифоров считает, что абсолютно нормальную деятельность банковской организации и его должностных лиц следствие пытается представить как преступление, — пишет издание.

Как сообщалось, в 2020 году полицейские задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков — «Балтики» и Инкредбанка — Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд рублей. Власову было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.