Бывшего замглавы Минцифры оставили за решеткой Басманный суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Паршину

Фото: t.me/moscowcourts

Максим Паршин

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей экс-замглавы Минцифры Максиму Паршину, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА Новости. Следствие ходатайствовало о продлении ареста бывшему чиновнику до 12 декабря.

Ходатайство следователя удовлетворить, — огласила решение судья.

Отмечается. что заседание суда стартовало с задержкой на час из-а ходатайства следования о слушании в закрытом режиме. Все стороны процесса поддержали это решение, поэтому на заседание суда не пустили журналистов. В открытом режиме прошло лишь оглашение решение суда. Также арест продлили предпринимателю Александру Моносову, которого обвиняют в даче взятки Паршину.

13 июля полиция задержала Паршина при получении взятки в 3,5 млн рублей в московском ресторане. Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, чиновник был задержан с поличным. Отмечается, что деньги Паршин мог получить за помощь в выделении грантов. Хинштейн добавил, что не сомневается в виновности замглавы Минцифры и выразил надежду, что дело не скажется на всем министерстве и его сотрудниках.

22 июля Паршина освободили от должности замглавы Минцифры по его собственной просьбе.