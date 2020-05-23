Бывшая пассия доцента Соколова рассказала о его пытках

Екатерина, бывшая возлюбленная петербургского историка Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки, рассказала об истязаниях, которым подверглась при расставании с ним.
Девушка уверяет, что разорвать отношения с тогдашним доцентом СПбГУ она решила, узнав, что он женат. Также ей не нравился полный контроль, под которым она находилась, пока длилась их связь,
До момента, пока я не очутилась в квартире, не было даже намёка на то, что со мной произойдёт потом. Когда я сняла шубу, мои руки оказались сзади. Он их схватил и стал связывать веревкой, — вспоминает девушка.
По её словам, когда она оказалась привязанной к стулу, Соколов ушёл в спальню и вернулся с утюгом. Включив его в розетку, он объяснил девушке, что будет уродовать её, чтобы она больше никому не досталась.
Затем историк стал избивать девушку, взяв за уши, поднял её вместе со стулом. Она попыталась скрыться в спальне, но бывший возлюбленный догнал и снова стал избивать.
Когда он накинул мне удавку на шею и стал душить, я потеряла сознание. Очухалась только тогда, когда он плеснул мне в лицо водой. Он кричал, что я монстр, что я довела его до такого состояния, — говорит Екатерина.
Она считает, что в отличие от убитой Анастасии Ещенко ей повезло — доцент не довёл до конца задуманное.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мать убитой доцентом СПбГУ аспирантки Анастасии Ещенко впервые рассказала о трагедии. По её словам, они с отцом девушки не верят в раскаяние историка. Убитая была не первой жертвой профессора, однако стала единственной, кого он убил.
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