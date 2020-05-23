Бывшая пассия доцента Соколова рассказала о его пытках

https://static.news.ru/photo/0f98bc0e-9c78-11ea-a83f-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Екатерина, бывшая возлюбленная петербургского историка Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки, рассказала об истязаниях, которым подверглась при расставании с ним.

Девушка уверяет, что разорвать отношения с тогдашним доцентом СПбГУ она решила, узнав, что он женат. Также ей не нравился полный контроль, под которым она находилась, пока длилась их связь, сообщают «Невские новости». Ужас начался, когда Екатерина приехала на квартиру за вещами.

До момента, пока я не очутилась в квартире, не было даже намёка на то, что со мной произойдёт потом. Когда я сняла шубу, мои руки оказались сзади. Он их схватил и стал связывать веревкой, — вспоминает девушка.

По её словам, когда она оказалась привязанной к стулу, Соколов ушёл в спальню и вернулся с утюгом. Включив его в розетку, он объяснил девушке, что будет уродовать её, чтобы она больше никому не досталась.

Затем историк стал избивать девушку, взяв за уши, поднял её вместе со стулом. Она попыталась скрыться в спальне, но бывший возлюбленный догнал и снова стал избивать.

Когда он накинул мне удавку на шею и стал душить, я потеряла сознание. Очухалась только тогда, когда он плеснул мне в лицо водой. Он кричал, что я монстр, что я довела его до такого состояния, — говорит Екатерина.

Она считает, что в отличие от убитой Анастасии Ещенко ей повезло — доцент не довёл до конца задуманное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать убитой доцентом СПбГУ аспирантки Анастасии Ещенко впервые рассказала о трагедии. По её словам, они с отцом девушки не верят в раскаяние историка. Убитая была не первой жертвой профессора, однако стала единственной, кого он убил.