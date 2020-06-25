Бюллетень Павла Лобкова признали недействительным

https://static.news.ru/photo/66fb81fc-b6ea-11ea-bf65-fa163e074e61_660.jpg Павел Лобков Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бюллетень журналиста телеканала «Дождь» аннулирован, при подсчёте результатов голосования по поправкам в Конституцию РФ будет учтён только его электронный голос. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее Лобков сообщил, что проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию дважды: в электронном виде, а затем и очно на своём избирательном участке. После этого зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что журналист должен понести административное наказание за свою попытку.

Признали недействительным его бюллетень, который в стационарном ящике. Электронный зачтён, — сообщил Реут.

Ранее он уже говорил, что попытки проголосовать дважды будут караться путём наложения штрафа в размере 30 тыс. рублей. На участке 141, где проголосовал Лобков, будет проведена проверка на предмет невычеркнутых избирателей, проголосовавших дистанционно, передаёт РИА Новости.

Предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. В этот же день была создана рабочая группа по подготовке предложений.

Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала «провокацией» попытки дважды проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.