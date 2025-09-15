Быстрый посол рыбы с коньяком: простой рецепт для лосося и форели! Это очень-очень просто и невероятно вкусно. Самое главное — взять самый свежий продукт, и через полчаса вы получите идеальную слабосоленую рыбу домашнего приготовления.
Ингредиенты
- Свежая форель или лосось — 1 филе
- Соль морская крупная — 3 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Цедра апельсина — щедрая щепотка
- Укроп свежий — несколько веточек
- Перец (смесь, обязательно с розовым) — по вкусу
- Коньяк — 10–15 г
Приготовление
- Рыбу нарежьте брусочками. Смешайте соль и сахар в пропорции 3:1. На пищевую пленку насыпьте часть солевой смеси. Выложите рыбу кожей вниз. Посыпьте цедрой апельсина, помятым укропом, солью и смесью перцев.
- Аккуратно разбрызгайте коньяк по всей поверхности рыбы. Заверните в несколько слоев пленки и оставьте при комнатной температуре на 25–30 минут. После этого промокните салфеткой, и продукт готов!
