Быстрый посол рыбы с коньяком: простой рецепт для лосося и форели! Это очень-очень просто и невероятно вкусно. Самое главное — взять самый свежий продукт, и через полчаса вы получите идеальную слабосоленую рыбу домашнего приготовления.

Ингредиенты

Свежая форель или лосось — 1 филе

Соль морская крупная — 3 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Цедра апельсина — щедрая щепотка

Укроп свежий — несколько веточек

Перец (смесь, обязательно с розовым) — по вкусу

Коньяк — 10–15 г

Приготовление

Рыбу нарежьте брусочками. Смешайте соль и сахар в пропорции 3:1. На пищевую пленку насыпьте часть солевой смеси. Выложите рыбу кожей вниз. Посыпьте цедрой апельсина, помятым укропом, солью и смесью перцев. Аккуратно разбрызгайте коньяк по всей поверхности рыбы. Заверните в несколько слоев пленки и оставьте при комнатной температуре на 25–30 минут. После этого промокните салфеткой, и продукт готов!

