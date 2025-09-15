Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:30

Быстрый посол рыбы с коньяком: простой рецепт для лосося и форели

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Быстрый посол рыбы с коньяком: простой рецепт для лосося и форели! Это очень-очень просто и невероятно вкусно. Самое главное — взять самый свежий продукт, и через полчаса вы получите идеальную слабосоленую рыбу домашнего приготовления.

Ингредиенты

  • Свежая форель или лосось — 1 филе
  • Соль морская крупная — 3 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Цедра апельсина — щедрая щепотка
  • Укроп свежий — несколько веточек
  • Перец (смесь, обязательно с розовым) — по вкусу
  • Коньяк — 10–15 г

Приготовление

  1. Рыбу нарежьте брусочками. Смешайте соль и сахар в пропорции 3:1. На пищевую пленку насыпьте часть солевой смеси. Выложите рыбу кожей вниз. Посыпьте цедрой апельсина, помятым укропом, солью и смесью перцев.
  2. Аккуратно разбрызгайте коньяк по всей поверхности рыбы. Заверните в несколько слоев пленки и оставьте при комнатной температуре на 25–30 минут. После этого промокните салфеткой, и продукт готов!

Ранее мы готовили маринованную скумбрию к картошечке и на бутерброд. Круче красной рыбы!

рыба
лосось
форель
засолка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
