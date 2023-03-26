Был в «Пасти дьявола», покорил Эверест: история рекордов Фёдора Конюхова Знаменитый на весь мир россиянин намерен установить новый рекорд и провести на воздушном шаре более 60 часов

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Путешественник Федор Конюхов перед стартом перелета на тепловом воздушном шаре в Красноярский край

Известный во всем мире путешественник Федор Конюхов намерен установить новый рекорд. В этот раз он пролетит без посадки более 60 часов на воздушном шаре, приземлившись в Краснодарском крае. Конюхов несколько раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса, в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, достиг пяти полюсов Земли. NEWS.ru вспомнил самые известные экспедиции легендарного путешественника.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости 24.03.2023 года, начало экспедиции путешественника Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло на воздушном шаре со стартовой площадки в городе Кировск Мурманской области

Пересек Азовское море в подростковом возрасте

Путешественник родился на Украине в селе Чкалово на берегу Азовского моря. Его отец происходил из рыбаков-поморов из Архангельской губернии. С самого детства Конюхов выходил в открытое море с отцом на лодке.

В 15 лет он в одиночку переплыл на весельной лодке Азовское море. Про первое его путешествие известно меньше всего.

«По-моему, в таком возрасте тяга к подобным приключениям особенно сильна. Я запасся продуктами, шел где-то пять суток, попадал в шторм... Это была моя первая основательная экспедиция, с этого все и началось», — рассказывал он.

Прошелся по следам Витуса Беринга

В 1977 году в возрасте 25 лет вчерашний студент Одесского мореходного училища Федор Конюхов организовал переход на парусной яхте по маршруту Витуса Беринга в северной части Тихого океана. Он полностью повторил путешествие трехсотлетней давности. Посетил те же поселения, острова и заливы, что и его знаменитый предшественник.

Фото: Виктор Великжанин/ИТАР-ТАСС 1 июня 1985 г. Судовой механик, охотник-промысловик, матрос-добытчик и профессиональный художник Федор Конюхов в мастерской

До Северного полюса дошел на лыжах

В возрасте 38 лет Конюхов совершил лыжную экспедицию на Северный полюс. Вот что сам путешественник говорит об этом в своей книге «Мои путешествия»: «Я с детства мечтал о Северном полюсе. Помню, когда выпадал снег, а его в наших краях было мало, я делал лыжи из бочковой клепки. И ходил в степи по вспаханному полю, представляя, что это торосы».

Поход продолжался 72 дня. В этом путешествии Конюхов постоянно рисковал жизнью. Несколько раз он чуть не провалился под лед. Он вспоминал, что каждый раз какая-то неведомая сила будто спасала его от опасностей, заставляя двигаться вперед.

Это было путешествие в условиях экстремального холода. Столбик термометра держался на отметке минус 40–42 градуса по Цельсию. Спал Федор прямо на льду в палатке и спальнике.

Конюхов добрался до цели, став первым в мире человеком, совершившим такое путешествие в одиночку. Тогда он впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Владимир Чистяков/РИА Новости Международная трансарктическая лыжная экспедиция «СССР — Северный полюс — Канада». Путешественник Федор Филиппович Конюхов во время отдыха

Чуть не погиб, но покорил Эверест

В начале 1992 года Федор Конюхов покорил Эверест. Это восхождение он совершал не один, а с группой туристов. В нее входили путешественники Евгений Виноградский, Сергей Пензов, Владимир Захаров.

Они не раз оказывались на волосок от гибели, едва успевая спастись от лавин и камнепадов. Оказавшись на пике Эвереста, Конюхов не сдержал слез. Он уверен — покорить опасную вершину им удалось с божьей помощью. Так он описывал свои ощущения:

«Я уверен — мне помог Господь и те, кто пытался совершить восхождение и погиб в этой борьбе. Они невидимой армией поднялись с ледовых стен Эвереста, чтобы преградить путь смерти. Нет, этого парня не трогать! Пусть идет к вершине! Он еще не готов прийти к тебе, смерть! Он очень любит жизнь! Так они спасли меня от неминуемой гибели и дали возможность ступить на ложе богов», — говорил он.

По следам Шелкового пути

В 2002 году Конюхов организовал экспедицию по следам знаменитого Шелкового пути. Путешественники отправились покорять просторы Азии на верблюдах. Караван состоял из 13 верблюдов. Их количество для каравана определили неслучайно. Как известно, тринадцать — счастливое число по буддистской вере. Путь, нарисованный на карте, напоминал цветок лотоса, а направление движения совпадало с движением солнца.

Знаменитый путешественник сообщил, что во время экспедиции он хотел совершить путешествие в прошлое. Преодолеть путь, который прошли средневековые торговцы.

«Многие, кто ходил этим путем современно — на джипах, машинах, велосипедах, мне как раз и предлагали это осуществить. Я все время отказывался, потому что мне хотелось пройти этот путь на том транспорте, приблизиться к тому времени, когда Шелковый путь был начат», — говорил он.

За два месяца участники экспедиции прошли 1600 километров по степям и пустыням.

Фото: Дмитрий Рогулин/ИТАР-ТАСС Федор Конюхов во главе экспедиции начал поход по «Великому шелковому пути»

Облетел Землю на воздушном шаре

Это одно из самых невероятных приключений Федора Конюхова. В июле 2016 года 55-летний путешественник совершил кругосветный перелет вокруг Земли на воздушном шаре. В общей сложности он пробыл в воздухе 11 дней.

Шар находился на высоте от 5 до 10 километров, Температура воздуха за бортом была до минус сорока градусов (чем не путешествие на Северный полюс). Российский экстремал преодолел около 33 тыс. км за 11 суток, тем самым установив мировой рекорд.

«Лететь вокруг света было и опасно, и страшно, и тяжело, но приятно, — рассказывал Фёдор. — Я в свои годы получил большое удовольствие от управления таким шаром. Я шёл очень хорошо, думал, что уложусь в 10 дней, но холодный фронт в Индийском океане заставил меня повернуть в сторону Антарктиды».

За 11 дней полета Конюхов не спал. По его словам, даже минутная расслабленность в этой ситуации могла стоить жизни. Когда усталость сильно накрывала, он брал разводной ключ и садился над железной тарелкой. Как только глаза закрывались, рука отпускала ключ, тот падал на тарелку, производя шум, от чего Конюхов мгновенно просыпался.

«Земля очень маленькая, её надо беречь, — размышляет Конюхов в перерыве между путешествиями. — У нас об этом нет и мысли, мы, люди, только воюем. Мир настолько красив — исследуй его, познавай».

Фото: Павел Ваничкин/ТАСС Австралия, Нортхэм, 12 июля 2016 года. Перед стартом кругосветного полета российского путешественника Федора Конюхова на воздушном шаре «Мортон»

Пересек океан на вёсельной лодке

С декабря 2018 года по май 2019 года Федор Конюхов находился в весельной лодке в Тихом океане. Так он совершил еще одно невероятное путешествие. Экстремал пересекал южную его часть океана. Все путешествие заняло 154 дня.

Только 50 дней выдались спокойными, погода была хорошей, остальные потребовали от путешественника недюжинной выдержки. Штормы были такой силы, что лодку бросало из стороны в сторону как бумажный кораблик.

Фото: Оскар Конюхов/ТАСС Федор Конюхов пересек южную часть Тихого океана на весельной лодке за 154 дня

Конюхов выдержал испытания и «Пастью дьявола» у архипелага Огненная Земля. Скорость ветра там превышает 23 метра в секунду. Его герметичная лодка была сконструирована таким образом, что затопить ее было невозможно. Иногда путешественнику приходилось больше суток лежать на дне лодки, чтобы не улететь в открытое море и не погибнуть.

Этот маршрут сам Конюхов до сих пор считает одним из самых сложных в жизни. Но это испытание он тоже выдержал и даже не думает останавливаться в своём исследовании мира.