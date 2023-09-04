Президент Украины Владимир Зеленский мог употреблять запрещенные вещества во время работы в программе «Фактор А» в 2011 году, сообщает «АиФ» со ссылкой на певца Сергея Савина, ставшего победителем телешоу. Исполнитель, которого называли фаворитом Аллы Пугачевой, вспомнил встречу с будущим политиком на открытии первого сезона шоу в СК «Лужники». По словам Савина, Зеленский паниковал перед выходом на сцену, после чего скрылся в гримерке и вышел оттуда «веселым и расслабленным».

На нем [Зеленском] лица не было — он был в панике, его трясло, глаза бегали, он что-то теребил в руках. Но он ушел в гримерку и через некоторое время вернулся с улыбкой на лице, веселым, расслабленным, страха больше не было и в помине перед выходом на сцену. Я тогда вспомнил, что мне про Зелю говорили — что он употребляет запрещенные вещества. В тот день я понял, что это, наверное, действительно так, потому что Вова до ухода в гримерку и после — это были два разных человека, — заявил изданию Савин.