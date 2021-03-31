Буре рассказал, как ужинал с Путиным

https://static.news.ru/photo/9e459ffa-922f-11eb-bcbb-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Экс-нападающий клуба «Ванкувер Кэнакс» и бывший хоккеист сборной России Павел Буре описал ужин с президентом России Владимиром Путиным, который прошёл в октябре 2001 года.

Встреча с президентом самой большой страны в мире, естественно, запоминается на всю жизнь. В первую очередь то, что он нашёл время пригласить нас на ужин в ресторан в чужой стране, в Вашингтоне, и общался с нами достаточно долго. Не понаслышке знаю, что чем у человека выше должность, тем больше он занят. У него были расписаны каждые 15 минут, но такой ужин состоялся, — рассказал Буре журналистам «Спорт-Экспресса».

Спортсмен считает ужин с главой государства одним из самых запоминающихся событий в жизни. Экс-хоккеист отметил, что разговаривал с президентом о разном. Он добавил, что в 2001 году российский лидер ещё не играл в хоккей.

Как писал NEWS.ru, 29 марта Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие физкультуры и спорта, а также за «многолетнюю добросовестную работу».

Ранее хоккеист Александр Овечкин и Павел Буре вошли в символическую сборную РФ по версии НХЛ. В тройку нападения также попал Александр Могильный. Защитниками символической сборной стали Вячеслав Фетисов и Александр Романов, а вратарём Евгений Белошейкин.