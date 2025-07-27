Булгур с курицей в сливочном соусе! Быстрее и вкуснее, чем плов

Булгур с курицей в сливочном соусе! Быстрее и вкуснее, чем плов

Булгур с курицей в сливочном соусе! Быстрее и вкуснее, чем плов! Этот ароматный и сытный рецепт станет вашим любимым способом приготовления булгура! Нежное мясо, овощи и сливочные нотки создают идеальную гармонию вкусов.

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г

Булгур — 1 стакан (200 г)

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Сливки 10% — 1,5 стакана (можно разбавить водой 1:1)

Соль, смесь перцев, специи — по вкусу

Зелень свежая — для подачи

Приготовление

Курицу нарежьте кубиками, обжарьте на сильном огне до румяной корочки. На той же сковороде пассеруйте лук, морковь и чеснок. Добавьте булгур, обжаривайте 2 минуты, постоянно помешивая. Верните курицу в сковороду, залейте сливками с водой. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут.

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