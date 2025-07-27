Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 07:00

Булгур с курицей в сливочном соусе! Быстрее и вкуснее, чем плов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Булгур с курицей в сливочном соусе! Быстрее и вкуснее, чем плов! Этот ароматный и сытный рецепт станет вашим любимым способом приготовления булгура! Нежное мясо, овощи и сливочные нотки создают идеальную гармонию вкусов.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 400 г
  • Булгур — 1 стакан (200 г)
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Сливки 10% — 1,5 стакана (можно разбавить водой 1:1)
  • Соль, смесь перцев, специи — по вкусу
  • Зелень свежая — для подачи

Приготовление

  1. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте на сильном огне до румяной корочки. На той же сковороде пассеруйте лук, морковь и чеснок. Добавьте булгур, обжаривайте 2 минуты, постоянно помешивая.
  2. Верните курицу в сковороду, залейте сливками с водой. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут.

Ранее мы готовили египетский гарнир! Жареные рис и вермишель — просто, необычно и вкусно.

булгур
курица
простой рецепт
обед
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки
Неизвестные беспилотники заметили над охраняемой японской АЭС
«Условия капитуляции»: в США раскрыли единственный сценарий для Украины
Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
Стало известно о «воинственных» спорах перед встречей Трампа и главы ЕК
В Пулково ввели ограничения для самолетов на фоне угрозы атаки БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 июля: инфографика
Демократы пытаются получить книгу Эпштейна с непристойным рисунком Трампа
Названа сумма, которую получили на побег исполнители теракта в «Крокусе»
Почти 100 беспилотников сбили над Россией за ночь
В Приамурье умер 100-летний ветеран Георгий Ус
Украинский солдат расстрелял командира и сдался в плен ВС России
«Политический пиар»: Мединский раскрыл мнение украинцев о возвращении детей
Лютая жара до +35 и ливни? Погода в Москве и Петербурге 28 июля — 3 августа
В Ленобласти объявили опасность атаки дронов
Поезда в российском регионе задерживаются из-за атаки БПЛА
Уиткофф рассказал, когда хотел бы решить вопрос о конфликте на Украине
Стало известно, сколько детей потеряли кров из-за атак ВСУ на ДНР
Стало известно, какие запрещенные виды вооружения ВСУ применяли в ДНР
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot
Общество

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.