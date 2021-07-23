Будина обвинила «Голубые огоньки» в подрыве нравственности россиян

Традицию пить по праздникам алкоголь привили «Голубые огоньки». Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказала актриса Ольга Будина.

По мнению артистки, подрыв нравственности начался ещё во времена СССР, когда, поднимая под звон курантов «невинные бокалы шампанского в новогодние «Голубые огоньки», людям активно навязывался культ пьянства.

А в результате родилась традиция пить алкоголь в Новый год. Потом алкоголь из новогодней ночи плавно переполз на другие праздники. Таким образом людям внушалось, что праздники надо обязательно отмечать с алкоголем, в подпитии, — отметила она.

Актриса также напомнила, что и в большинстве прекрасных советских фильмов также были сцены с распитием спиртных напитков.

Ранее был назван простой способ определить алкоголика. Так, если человек употребляет спиртные напитки чаще, чем раз в 14 дней, то его можно считать алкоголиком. Причём количество выпитого значения не имеет.