Назван простой способ определить алкоголика

Если человек употребляет спиртные напитки чаще, чем раз в 14 дней, его можно считать алкоголиком. Причём количество выпитого значения не имеет.
Люди могут так жить годами, потому что здоровье позволяет,
Они существуют так более 20 лет, при этом настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам, но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо, не происходит нарушений административного и уголовного кодексов, — отметил медик.
При этом качество жизни человека ухудшается после каждого приёма спиртных напитков: люди могут ругаться, драться, нарушать закон.
А вот деления по половому признаку в алкоголизме нет, потому что эта болезнь — клиническая единица, и рассматривается человеческий организм в целом. Половой фактор в данной ситуации не основной, а косвенный. Поэтому Кизицкий отметил, что женский алкоголизм — это понятие бытовое, а не профессиональное.
Наибольшая доля мужчин, потребляющих алкоголь сверх установленной нормы (более 168 граммов в неделю в пересчёте на этанол), наблюдается в Чукотском автономном округе (22,6%). Несколько меньше показатели в Архангельской области (16,3%) и Хабаровском крае (14,6%). С такими данными Росстата ранее ознакомился NEWS.ru.