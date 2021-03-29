Назван простой способ определить алкоголика

https://static.news.ru/photo/c194fa2c-9113-11eb-aa39-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если человек употребляет спиртные напитки чаще, чем раз в 14 дней, его можно считать алкоголиком. Причём количество выпитого значения не имеет.

Люди могут так жить годами, потому что здоровье позволяет, рассказал Lenta.ru врач — психиатр-нарколог Ивери Кизицкий.

Они существуют так более 20 лет, при этом настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам, но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо, не происходит нарушений административного и уголовного кодексов, — отметил медик.

При этом качество жизни человека ухудшается после каждого приёма спиртных напитков: люди могут ругаться, драться, нарушать закон.

А вот деления по половому признаку в алкоголизме нет, потому что эта болезнь — клиническая единица, и рассматривается человеческий организм в целом. Половой фактор в данной ситуации не основной, а косвенный. Поэтому Кизицкий отметил, что женский алкоголизм — это понятие бытовое, а не профессиональное.

Наибольшая доля мужчин, потребляющих алкоголь сверх установленной нормы (более 168 граммов в неделю в пересчёте на этанол), наблюдается в Чукотском автономном округе (22,6%). Несколько меньше показатели в Архангельской области (16,3%) и Хабаровском крае (14,6%). С такими данными Росстата ранее ознакомился NEWS.ru.