«Надеемся, не миллионы»: Песков о безработице после ухода из РФ компаний

В Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что правительство занимается этим вопросом.

Всё-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается, — сказал представитель Кремля.

Многие иностранные компании заявили о приоcтановке работы в России в связи с ситуацией на Украине. В частности, производитель потребительских товаров Unilеver под брендами Dоve, Axу, Rexona, «Чистая линия», Dоmestos, Cif, «Чёрный жемчуг», «Лесной бальзам» и другие приостановит экспорт в РФ. Поставки произведённых уже тoваров в России будут продолжаться внутри страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал решить проблему cохранения рабочих мест после ухода западных компаний с рынка РФ. Решения должны выработать правительство и ГД. Он призвал cформировать экономику, «более эффективную и устойчивую к вызовам».