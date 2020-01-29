https://static.news.ru/photo/2504ebcc-50d3-11e9-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оставленных в аэропорту Шереметьево детей могут передать бабушке и дедушке по материнской линии. Об сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

Главная задача специалистов учреждений, системы профилактики — вернуть детей в родную, кровную семью. У мальчиков есть родные бабушка и дедушка по материнской линии, которые выразили готовность взять их себе, — приводит её слова ТАСС.

Она отметила, что в Хабаровский край дети вернутся к концу недели. Согласие на их перевозку в регион дала мать мальчиков.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.

Ранее NEWS.ru писал, что отец детей сам пришёл к следователям. Он явился в Батайский следственный отдел СК РФ и дал признательные показания.