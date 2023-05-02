Бригадир рудника «Росатома» получил звание «Героя труда России»

Фото: Пресс-служба ПАО «ППГХО»

Бригадиру горнорабочих забоя уранового рудника Госкорпорации «Росатом» Эдуарду Щербине присвоено звание «Герой труда Российской Федерации». Указ № 320 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» звание «Герой труда» подписал президент России Владимир Путин.

В документе сказано, что бригадир горнорабочих очистного забоя подземного уранового рудника №1 Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом") Эдуард Щербина награжден «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Щербина работает на крупнейшем уранодобывающем предприятии России с 1990 г., с 2004 г. — бригадиром горнорабочих очистного забоя. Бригадой достигнуты рекордные показатели по выработке. Только за последние 5 лет отбито 87,5 тыс. куб. м горной массы, выдано 188,7 тыс. тонн руды. Годовой план по добыче урана в 2020-2022 годах выполнялся досрочно, превышая плановые показатели на 7-10 %. Коллектив является победителем производственных соревнований ППГХО.

«Слабохарактерным, трусливым людям в шахте не место. Я видел много таких – кто через месяц бежит, а кто и через неделю. Я, когда молодой пришел, тоже боялся. Это естественная реакция – над тобой тонны земли. Нас в бригаде девять человек, мы как одна крепкая семья. В шахте проводим по 7-8 часов пять дней в неделю. Поэтому люди у нас надежные. Не терпим мы расхлябанности и пустозвонства, ценим в людях трудолюбие и верность данному слову», — говорит он.

За 55-летнюю историю ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» Эдуард Щербина стал пятым Героем труда среди работников объединения. В 1974 году первым из шахтеров звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» был удостоен проходчик Александр Попов.