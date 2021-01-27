Брата Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов

https://static.news.ru/photo/3979d648-60e0-11eb-809e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/@navalny

Силовики задержали брата политика Алексея Навального Олега на 48 часов, сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Иван Жданов.

Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье (Уголовно-процессуального кодекса, статья об основании для задержания подозреваемого. — NEWS.ru) на 48 часов, — написал он в Twitter.

По его словам, это значит, что теперь Олег Навальный является подозреваемым по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

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Также на 48 часов задержали юриста ФБК Любовь Соболь, рассказал телеканалу «Дождь» её адвокат Владимир Воронин. Она также находится в статусе подозреваемой. При этом Соболь уже арестована по делу о призывах на митинг, который состоялся 23 января.

Накануне силовики провели обыск в квартире, где прописан главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. В ней проживает его мать, которую допрашивали полтора часа, что негативно сказалось на состоянии её здоровья. В результате они вынесли жёсткий диск и несколько книг. Основания следственных действий неизвестны, написал Смирнов в Twitter.

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Кроме того, сотрудники правоохранительных органов приходили по месту прописки журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. В квартире проживает её мать, которая отказалась открывать дверь полицейскому.

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Ранее силовики вывезли из спецприёмника пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш, так как обыск в её квартире нельзя провести без её присутствия. Также обыски проводят в квартире жены политика Юлии, студии «Навальный LIVE», офисе ФБК, квартире помощника муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николая Касьяна и месте жительства члена Либертарианской партии Игоря Ефремова. Действия силовиков связаны с возбуждённым накануне уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.