Брата Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов

Также на 48 часов задержали юриста ФБК Любовь Соболь, рассказал телеканалу «Дождь» её адвокат Владимир Воронин. Она также находится в статусе подозреваемой. При этом Соболь уже арестована по делу о призывах на митинг, который состоялся 23 января.
Накануне силовики провели обыск в квартире, где прописан главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. В ней проживает его мать, которую допрашивали полтора часа, что негативно сказалось на состоянии её здоровья. В результате они вынесли жёсткий диск и несколько книг. Основания следственных действий неизвестны, написал Смирнов в Twitter.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов приходили по месту прописки журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. В квартире проживает её мать, которая отказалась открывать дверь полицейскому.
Ранее силовики вывезли из спецприёмника пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш, так как обыск в её квартире нельзя провести без её присутствия. Также обыски проводят в квартире жены политика Юлии, студии «Навальный LIVE», офисе ФБК, квартире помощника муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николая Касьяна и месте жительства члена Либертарианской партии Игоря Ефремова. Действия силовиков связаны с возбуждённым накануне уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.
По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.