https://static.news.ru/photo/2f376ce8-ea64-11e9-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В СК РФ завели дело на брата и сестру, которые собирали деньги для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) через сеть Интернет. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ходе предварительного следствия задержаны два человека — 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-летняя сестра, — цитирует её ТАСС .

По версии следствия, они создали группу в мессенджере «Телеграм», в которую приглашали всех, кто был заинтересован финансировать запрещённую в РФ террористическую организацию.Всего злоумышленники смогли собрать более 6 миллионов рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений на территории Сирии.

Ранее, как писал News.ru, председатель национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что с начала 2019 года на Северном Кавказе удалось предотвратить 15 террористических актов. По его словам, в последнее время отмечается сокращение числа таких преступлений в семь раз.