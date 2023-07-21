«Бояться надо не либералов»: Собчак высказалась об аресте Стрелкова Собчак назвала арест Стрелкова зачисткой после Пригожина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак предположила, что арест и возбуждение уголовного дела против экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова является зачисткой после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер». В Telegram-канале «Кровавая барыня» она высказала мнение, что реальную опасность для действующей власти представляют «турбопатриоты» вроде Стрелкова, взращенные на «соловьевщине» и «симоньяновщине».

Считаю, что это зачистка после Пригожина. До власти наконец-таки стало доходить, что бояться надо не либералов, а турбопатриотов, которых они сами и вырастили на соловьевщине и симоньяновщине, — написала Собчак.

Стрелков был задержан 21 июля сотрудниками ФСБ в московской квартире. Ему вменяют призывы к экстремистской деятельности. Судья Мещанского районного суда отправила его в СИЗО до 18 сентября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Донос на экс-министра обороны ДНР написал хирург ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский. Он обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить слова Стрелкова о президенте Владимире Путине.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский предположил, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков вряд ли будет убран из публичного пространства. Также Ходаковский признался, что не чувствует никакого злорадства по поводу возбуждения уголовного дела против Стрелкова, хотя они и испытывают взаимную неприязнь.